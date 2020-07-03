В США резко выросла заболеваемость коронавирусом. Трамп объяснил это «лучшим в мире тестированием»

Ведущий американский инфекционист, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи предупреждал, что если не принять эффективных мер по сдерживанию распространения инфекции, то ежедневный рост числа инфицированных в стране может достичь 100 тысяч.

Рекордное число новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки. Если две недели назад сообщалось о 22 тысячах новых заразившихся, то теперь их стало почти 55 тысяч, передает 3 июля « Интерфакс ».

Всплеск заболеваемости COVID-19 в США произошел на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу.

Президент США Дональд Трамп, комментируя резкий рост числа зараженных, отметил, что это результат «лучшего в мире тестирования».

«Рост числа случаев коронавируса происходит из-за того, что наше тестирование такое масштабное и такое хорошее, намного масштабнее и лучше, чем в любой другой стране. Это хорошие новости, но лучшие новости в том, что смерть и уровень смертности снижаются», — написал Трамп в Twitter.

По данным проекта Университета Джона Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом превысило 10,8 миллиона человек в 188 странах мира.

На первом месте по числу заболевших идут США (более 2,7 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,5 миллиона человек), Россия (660,2 тысячи) оказалась на третьем месте.