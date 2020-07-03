Со дна Невы у завода «Алмаз» экскаватор выудил на поверхность взрывоопасное. К судостроителям едут сапёры
Дноуглубительные работы в Петроградском районе Петербурга утром 3 июля сопровождаются вниманием полиции и Росгвардии. На поверхность со дна реки достали снаряд.
Как стало известно «Фонтанке», снаряд утром 3 июля остановил работы неподалеку от территории судостроительной фирмы «Алмаз». У причальной стенки велись дноуглубительные работы, экскаватор в очередной раз копнул и вывалил грунт на баржу. Сверху кучи показался снаряд, предположительно не менее чем 75-летней давности. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, пока подробности от ведомств получить не удалось.