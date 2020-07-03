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03.07.2020 09:53
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Со дна Невы у завода «Алмаз» экскаватор выудил на поверхность взрывоопасное. К судостроителям едут сапёры

Дноуглубительные работы в Петроградском районе Петербурга утром 3 июля сопровождаются вниманием полиции и Росгвардии. На поверхность со дна реки достали снаряд.

Как стало известно «Фонтанке», снаряд утром 3 июля остановил работы неподалеку от территории судостроительной фирмы «Алмаз». У причальной стенки велись дноуглубительные работы, экскаватор в очередной раз копнул и вывалил грунт на баржу. Сверху кучи показался снаряд, предположительно не менее чем 75-летней давности. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, пока подробности от ведомств получить не удалось.

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Комментарии (1)

hmkv
Скорее, не менее 76-летней давности
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