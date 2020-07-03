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03.07.2020 09:34
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Twitter чистит программные коды от «хозяина», «раба» и «чёрного списка» в рамках борьбы с расизмом после убийства Джорджа Флойда

Twitter откажется от слов «хозяин», «раб» и «чёрный список», которые часто используются в программных кодах, создававшихся ещё несколько десятилетий назад. На такой шаг компания пошла в рамках всеобщей борьбы с расизмом после убийства полицейским Джорджа Флойда в Миннеаполисе. BBC со ссылкой на экспертов пишет 3 июля, что этот процесс может занять месяцы, а потратить на это можно миллионы.

Разработчики Twitter опубликовали перечень терминов, от использования которых они намерены уйти. Список, в частности, включает замену термина «белый список» на «список разрешений» и «ведущий/ведомый» на «лидер/последователь».

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Комментарии (5)

baddancer
Перестал вообще слушать англоязычные песни. Как вспомню, что они этим ртом неграм ботинки целуют, а потом песни поют, аж тошнит.
footballer12
has_penis: boolean;
известная история.
А вообще они там совсем долбанулись уже, видимо барановирус добивает остатки мозгов.
Cashmare
всё, капец, скоро запретят интерфейсы I2C и SPI, работающие по принципу master-slave
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