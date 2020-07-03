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03.07.2020 08:59
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В Оккервиле мотоциклист оставил след в двери фургона. Признаков жизни после он не подавал

Мотоциклист врезался в минивэн на перекрестке в Невском районе Петербурга утром 3 июля. За ним приехала реанимация.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, двое столкнулись на перекрестке улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта. После аварии в задней двери фургона осталась большая вмятина, разбитый мотоцикл огородили дорожными конусами. Байкера погрузили в машину скорой помощи. По словам очевидцев, он был без сознания и не подавал признаков жизни.

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Комментарии (4)

_Igor_
Меньше мотоциглистов - тише в городе.
Maik5
"В Оккервиле мотоциклист оставил след " Передавал привет. Забыли написать.
Zloi_prohozhiy
Минус мотохруст, теперь станет чуть тише на районе
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