В Оккервиле мотоциклист оставил след в двери фургона. Признаков жизни после он не подавал
Мотоциклист врезался в минивэн на перекрестке в Невском районе Петербурга утром 3 июля. За ним приехала реанимация.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, двое столкнулись на перекрестке улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта. После аварии в задней двери фургона осталась большая вмятина, разбитый мотоцикл огородили дорожными конусами. Байкера погрузили в машину скорой помощи. По словам очевидцев, он был без сознания и не подавал признаков жизни.