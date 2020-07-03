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03.07.2020 07:10
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Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса, которая сделает его более заразным

Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью медицинскому журналу JAMA Netwok.

«Похоже, что определенная мутация может делать вирус более заразным», — цитирует Фаучи 3 июля РБК. Он добавил, что сейчас ученые спорят на этот счет, однако имеющиеся данные говорят о возможности мутации вируса, которая ускоряет его репликацию.

При этом инфекционист отметил, что у медиков пока нет доказательств, что в результате такой мутации вирус становится опаснее для зараженного человека и приводит к более тяжелым последствиям для здоровья.

Ранее в июне ученые из Новосибирска создали математическую модель, подтвердившую, что мутации усиливают заразность коронавируса. В частности, увеличивается его способность проникновения в здоровые клетки, что приводит к повышению заразности в 2,5-8 раз.

В Российской академии наук намерены продолжить разработку математических моделей, которые учитывают мутации вируса и распространения разных его вариантов внутри популяции.

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Комментарии (6)

Noisymouse
Может становиться, а может - не становиться. Вирусы - они такие, им никто не указ, даже те, кто интервью раздают. Куда хотят, туда и мутируют. Новый штамм - лишь один из большого семейства "короны", только более злой к людям. С другими родственничками мы давно знакомы, но за это время они не превратились в чудовищ. С чего решили, что этот должен идти по особому пути? Юные моделисты...
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