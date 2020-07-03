Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса, которая сделает его более заразным

Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью медицинскому журналу JAMA Netwok.

«Похоже, что определенная мутация может делать вирус более заразным», — цитирует Фаучи 3 июля РБК. Он добавил, что сейчас ученые спорят на этот счет, однако имеющиеся данные говорят о возможности мутации вируса, которая ускоряет его репликацию.