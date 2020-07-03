Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса, которая сделает его более заразным
Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью медицинскому журналу JAMA Netwok.
«Похоже, что определенная мутация может делать вирус более заразным», — цитирует Фаучи 3 июля РБК. Он добавил, что сейчас ученые спорят на этот счет, однако имеющиеся данные говорят о возможности мутации вируса, которая ускоряет его репликацию.
При этом инфекционист отметил, что у медиков пока нет доказательств, что в результате такой мутации вирус становится опаснее для зараженного человека и приводит к более тяжелым последствиям для здоровья.
Ранее в июне ученые из Новосибирска создали математическую модель, подтвердившую, что мутации усиливают заразность коронавируса. В частности, увеличивается его способность проникновения в здоровые клетки, что приводит к повышению заразности в 2,5-8 раз.
В Российской академии наук намерены продолжить разработку математических моделей, которые учитывают мутации вируса и распространения разных его вариантов внутри популяции.