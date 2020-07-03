Нападавший с ножом на женщин отправлен под стражу до августа. Он признал вину
Мужчина, который попался в руки полиции после нападения на пенсионерку в парке Александрино, отправится под стражу до 22 августа. Информацию об избрании меры пресечения вечером 2 июля опубликовала объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Сообщается, что мужчина согласен с таким решением и признаёт вину. Постановление вынес Кировский районный суд.
В четверг стало известно о том, что горожанин может быть причастен также к ограблениям 85-летней и 71-летней женщин на Суздальском проспекте и на улице Ушинского.
Как заявляла полиция, подозреваемый – 44-летний Андрей Максимов. Он вышел из исправительной колонии в Тосненском районе за четыре дня до первого нападения 23 июня. Тогда в парке Александрино мужчина с ножом ранил в грудь 74-летнюю пенсионерку и отобрал у неё сумочку. Петербурженку спасти не смогли. «Фонтанка» публиковала записи с камер видеонаблюдения того дня.