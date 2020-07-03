ВОЗ не уверена в эффективности «Ремдесивира» от коронавируса. Мировой запас препарата скупили США
Эффективность препарата «Ремдесивир» при лечении коронавируса пока не подтверждается официально, а испытания только продолжаются. Об этом 2 июля заявила главный научный специалист Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, пишет ТАСС.
Она прокомментировала информацию о том, что почти весь мировой запас этого препарата скупили США.
«На настоящий момент нам известна публикация из Китая о том, что он не продемонстрировал каких-либо полезных свойств. И есть также публикация из NIH (Национальных институтов здравоохранения США — прим. ред.) об уменьшении продолжительности госпитализации примерно на 30% у пациентов, которые его принимали», - сказала Сваминатан.
При этом если эффективность препарата все же подтвердится, то поставки на рынок могут резко увеличиться за счет производства дженериков, подчеркнула она.
Напомним, ранее сообщалось, что США скупили почти весь запаса «Ремдесивира» - в ближайшие три месяца ни одна страна якобы не сможет его приобрести в значительном объеме.
Препарат одобрен для лечения коронавируса в США, Японии, Южной Корее, Индии, Израиле и Великобритании. Изначально он был создан для борьбы с гепатитом С и различных респираторных вирусов, однако был признан неэффективным при лечении лихорадки Эбола. В России препарат не зарегистрирован, но Минздрав допускает его использование против COVID-19.