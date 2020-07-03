ВОЗ не уверена в эффективности «Ремдесивира» от коронавируса. Мировой запас препарата скупили США

Эффективность препарата «Ремдесивир» при лечении коронавируса пока не подтверждается официально, а испытания только продолжаются. Об этом 2 июля заявила главный научный специалист Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, пишет ТАСС.



Она прокомментировала информацию о том, что почти весь мировой запас этого препарата скупили США.



«На настоящий момент нам известна публикация из Китая о том, что он не продемонстрировал каких-либо полезных свойств. И есть также публикация из NIH (Национальных институтов здравоохранения США — прим. ред.) об уменьшении продолжительности госпитализации примерно на 30% у пациентов, которые его принимали», - сказала Сваминатан.

