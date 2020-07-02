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02.07.2020 23:59
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Петербуржец нашёлся после полутора недель блуждания в лесах. Он дома с родными и медиками

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» 2 июля нашли мужчину, который полторы недели назад пропал в лесах на озере Комонь у поселка Зеленая Роща Выборгского района Ленобласти.

22-летний житель Сертолово исчез без телефона 25 июня во время отдыха с семьёй. Его искали https://www.fontanka.ru/2020/06/25/69335080/ всё это время. Волонтёры несколько раз говорили о том, что у них заканчиваются ресурсы, и напоминали, что принимают любую помощь. Мужчину дома ждали маленький ребёнок и родители. Супруга не уходила с места поисков.

Как сообщили «Фонтанке» родные молодого человека, путешествие по лесам не прошло для него даром. Он уже находится с семьёй, но плохо себя чувствует. Мужчине вызвали врачей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Brezhnev
Чтобы там заблудиться, надо «постараться». Что-то тут не сходится в красивом сообщении СМИ Фонтанки )))
Ivan Topor
Да уж, там живого места нет, кругом одни СНТ и дороги. Реально очень не хотел мужик, чтобы его нашли...
krasnonosov
Наверняка довели мужика, что он от них ушел и возвращаться в семью не хотел. Сидят все на самоизоляции в четырех стенах, дети орут, жена пилит, теща все не помрет никак. Никакой жизни.
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