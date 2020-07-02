Петербуржец нашёлся после полутора недель блуждания в лесах. Он дома с родными и медиками
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» 2 июля нашли мужчину, который полторы недели назад пропал в лесах на озере Комонь у поселка Зеленая Роща Выборгского района Ленобласти.
22-летний житель Сертолово исчез без телефона 25 июня во время отдыха с семьёй. Его искали https://www.fontanka.ru/2020/06/25/69335080/ всё это время. Волонтёры несколько раз говорили о том, что у них заканчиваются ресурсы, и напоминали, что принимают любую помощь. Мужчину дома ждали маленький ребёнок и родители. Супруга не уходила с места поисков.
Как сообщили «Фонтанке» родные молодого человека, путешествие по лесам не прошло для него даром. Он уже находится с семьёй, но плохо себя чувствует. Мужчине вызвали врачей.