Жёлтый Lamborghini затормозил о тротуар в центре Петербурга. В ожидании служб на капоте отдыхает девушка без ботинок
Жёлтый «Ламборгини» врезался в тротуар на углу Коломенской улицы и Свечного переулка вечером 2 июля. Судя по фотографиям, присланным «Фонтанке» очевидцами, второй из пострадавших сторон стал серый «Рено».
В отделе УГИБДД оперативно прокомментировать произошедшее и сообщить подробности аварии корреспонденту не смогли. Судя по снимкам с места событий, у «Ламборгини» выбито правое переднее стекло и немного помята дверь. На месте собралась толпа любопытных. Они фотографируют осколки и девушку, которая, вероятно, в ожидании служб, сидит на капоте машины. Для удобства она сняла кроссовки и поставила их рядом.
О пострадавших не сообщается.