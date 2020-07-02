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02.07.2020 23:51
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Жёлтый Lamborghini затормозил о тротуар в центре Петербурга. В ожидании служб на капоте отдыхает девушка без ботинок

Жёлтый «Ламборгини» врезался в тротуар на углу Коломенской улицы и Свечного переулка вечером 2 июля. Судя по фотографиям, присланным «Фонтанке» очевидцами, второй из пострадавших сторон стал серый «Рено».

Фото: читатель "Фонтанки" Александр
Фото: читатель "Фонтанки" Александр
Фото: читатель "Фонтанки" Александр
Фото: читатель "Фонтанки" Александр
Фото: читатель "Фонтанки" Александр

В отделе УГИБДД оперативно прокомментировать произошедшее и сообщить подробности аварии корреспонденту не смогли. Судя по снимкам с места событий, у «Ламборгини» выбито правое переднее стекло и немного помята дверь. На месте собралась толпа любопытных. Они фотографируют осколки и девушку, которая, вероятно, в ожидании служб, сидит на капоте машины. Для удобства она сняла кроссовки и поставила их рядом.

О пострадавших не сообщается.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Brezhnev
702 регион - Казахстан. Как он оттуда на Рено доехал? ...И чтобы местное Ламборджини покалечить, ну типа «Увидеть Париж и умереть» что ли? )))
DjCvetkov
Я не знал, что на стипендию можно такое авто купить! Не зря значит народ за поправки проголосовал))
007_5e4d82afdecb9
По Свечному "главная", Рено почти 100-процентно не "второй из пострадавших сторон", а виновник дтп. Жёлтый Lamborghini до тротуара не долетел. Заметка очередное дно Фонтанки. Пичально
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