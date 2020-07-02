Акцию с файерами против поправок в Конституцию в Петербурге прервала полиция

В Петербурге задержали трех человек, которые пытались провести акцию против поправок в Конституцию возле Мариинского дворца. Об этом 2 июля сообщает «ОВД-инфо».



Задержаны, по информации издания, Светлана Ситникова, а также сторонники Либертарианской партии Александр Никитин и Владимир Василенко. Участники акции стояли с плакатами и зажженными файерами, однако недолго — их доставили в первый отдел полиции Адмиралтейского района. На них составлены протоколы по статье об организации несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Ночь активисты проведут в отделе полиции.

