В ближайшее время Петербург откроет для приема три детских лагеря. Об этом 2 июля заявил губернатор города Александр Беглов.



Он уточнил, что пока заработал только лагерь «Молодежное» в Пушкинском районе, который первым прошел все проверки Роспотребнадзора. Напомним, все сотрудники должны пройти тестирование на коронавирус, а детей проверяют на отсутствие контактов с заболевшими. Лагерь заполнен только на 50%, всем работникам и детям ежедневно меряют температуру, выход за пределы лагеря запрещен.