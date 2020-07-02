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02.07.2020 23:23
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Беглов заявил, что Петербург откроет 36 детских лагерей. Точных сроков пока нет

В ближайшее время Петербург откроет для приема три детских лагеря. Об этом 2 июля заявил губернатор города Александр Беглов.

Он уточнил, что пока заработал только лагерь «Молодежное» в Пушкинском районе, который первым прошел все проверки Роспотребнадзора. Напомним, все сотрудники должны пройти тестирование на коронавирус, а детей проверяют на отсутствие контактов с заболевшими. Лагерь заполнен только на 50%, всем работникам и детям ежедневно меряют температуру, выход за пределы лагеря запрещен.

Беглов уточнил, что всего планируется открыть 7 детских лагерей в городе и 29 в области, за смену они смогут принять 6,5 тыс. детей. При этом точных срокой открытия губернатор не назвал. Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала о том, что в большинстве лагерей первые заезды сдвинули на 9 июля. В некоторых из них не успели получить результаты тестов на коронавирус от всех сотрудников. А примерно четверть лагерей Ленобласти и вовсе не решились работать в условиях ограничений Роспотребнадзора.

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Комментарии (4)

Иван Петров
"Беглов заявил, что Петербург откроет 36 детских лагерей."

...Я не понял - уже за детей взялись?..
kobr
"Точных сроков пока нет". Ну, что, молодец! На дворе июль. Для кого открывать то будем?
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