Количество жертв коронавируса в Москве превысило 3900 человек. Умерли еще 34 пациента

В Москве за последние сутки от коронавируса умерли еще 34 пациента с коронавирусом. Об этом 2 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 3904 человек. Напомним, накануне скончались 39 пациентов. Первое место по приросту смертей теперь за Петербургом — утром 2 июля сообщалось о еще 45 умерших. Всего в Северной столице от коронавируса скончались 1227 человек. В летальной статистике по России — 9683 человека.

