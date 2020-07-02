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02.07.2020 23:10
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Количество жертв коронавируса в Москве превысило 3900 человек. Умерли еще 34 пациента

В Москве за последние сутки от коронавируса умерли еще 34 пациента с коронавирусом. Об этом 2 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 3904 человек. Напомним, накануне скончались 39 пациентов. Первое место по приросту смертей теперь за Петербургом — утром 2 июля сообщалось о еще 45 умерших. Всего в Северной столице от коронавируса скончались 1227 человек. В летальной статистике по России — 9683 человека.

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