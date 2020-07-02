«Хёндэ» в Пушкине летела по встречке и сбила мальчика на самокате. Подростка спасают врачи
© Фонтанка.Ру
На Московском шоссе, 27, вечером 2 июля работали спасатели. Медики госпитализировали 13-летнего мальчика, который попал под колеса «Хёндэ». Машина под управлением 35-летнего мужчины выехала на встречную полосу.
Как сообщили в УГИБДД по городу и области, столкновение произошло около 18.35 вечера. Ребёнок переезжал дорогу на элекросамокате вне зоны пешеходного перехода. Мальчик находится в тяжёлом состоянии. По факту произошедшего начали проверку. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
На Московском шоссе, 27, вечером 2 июля работали спасатели. Медики госпитализировали 13-летнего мальчика, который попал под колеса «Хёндэ». Машина под управлением 35-летнего мужчины выехала на встречную полосу.
Как сообщили в УГИБДД по городу и области, столкновение произошло около 18.35 вечера. Ребёнок переезжал дорогу на элекросамокате вне зоны пешеходного перехода. Мальчик находится в тяжёлом состоянии. По факту произошедшего начали проверку. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.