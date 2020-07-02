Подозреваемые по делу о взятках на объектах Минобороны отправились под домашний арест
Петербургский гарнизонный военный суд избрал меры пресечения ещё троим подозреваемым во взяточничестве при строительстве и реконструкции объектов Минобороны.
Как пишет 47news, вечером 2 июля судья отправил под домашний арест до 25 августа инженера 103 отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Александра Чередова, а также главу отделения этого же отдела Вячеслава Харцева. Такое же решение вынесли в отношении генерального директора ООО «Деметра» Игоря Писаревского.
Отмечается, что Харцев и его адвокат возражали против решения судьи, ссылаясь на то, что специалист дал признательные показания и больше не собирается заниматься преступной деятельностью, скрываться или давить на свидетелей.
Накануне до 25 августа в СИЗО отправили главу военного стройнадзора Дениса Монджиевского. Его заместитель Николай Развозин будет находиться под домашним арестом. Он признал вину в участии в преступном сообществе и десяти эпизодах взятки.
Вечером 1 июля Военный следственный комитет задержал 35-летнюю петербурженку Екатерину Коробенко. Сотрудница одной из строительных фирм планировала как можно скорее улететь в Сочи. В её отношении также возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 291 УК – «дача взятки».
Как полагает следствие, фигуранты и другие лица с июля 2019 года по апрель 2020 года систематически получали взятки от застройщиков на объектах инфраструктуры Западного военного округа. Действовали якобы в составе преступного сообщества.