Подозреваемые по делу о взятках на объектах Минобороны отправились под домашний арест

Петербургский гарнизонный военный суд избрал меры пресечения ещё троим подозреваемым во взяточничестве при строительстве и реконструкции объектов Минобороны.



Как пишет 47news, вечером 2 июля судья отправил под домашний арест до 25 августа инженера 103 отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Александра Чередова, а также главу отделения этого же отдела Вячеслава Харцева. Такое же решение вынесли в отношении генерального директора ООО «Деметра» Игоря Писаревского.



Отмечается, что Харцев и его адвокат возражали против решения судьи, ссылаясь на то, что специалист дал признательные показания и больше не собирается заниматься преступной деятельностью, скрываться или давить на свидетелей.

