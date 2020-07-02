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02.07.2020 22:27
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Израиль возвращается к коронавирусным ограничениями после новой вспышки заболевания

Израиль планирует вернуться к целому ряду коронавирусных ограничений, ранее уже отмененных. Как заявил 2 июля премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, причиной стал рост заболеваемости COVID-19 в последние дни, пишет The Jerusalem Post.

По словам Нетаньяху, если темпы останутся прежними, Израиль может опять получить десятки тысяч заражений. Голосование по возвращению ряда ограничений пройдет в Кнессете 5 июля. Среди прочего, премьер предлагает ограничить 20 людьми количество присутствующих на молитвах в синагогах, церквях и мечетях (а также и на любых других собраниях в помещениях). Рестораны, клубы и культурные мероприятия смогут собирать не более 50-ти человек.

Нетаньяху подчеркнул, что с начала недели количество тяжелых случаев коронавируса выросло на 50%. Тем не менее, правительство не собирается возвращаться к «жесткому карантину», который был введен весной. Глава Минздрава Израиля призвал жителей носить маски и соблюдать социальную дистанцию — это, по его словам, позволит не останавливать экономику.

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Комментарии (1)

Maalex
Действительно, в Израиле вторая волна, после минимума активных случаев 30.05 -1993 зараженных пошел рост и за месяц число больных достигло 10773 случаев.Вот что отмена маскировки делает.
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