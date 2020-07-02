Следственный комитет: Петербуржец заказал убийство отца за 400 тысяч рублей

Главное следственное управление Следственного комитета по Петербургу завершило расследование дела в отношении 40-летнего горожанина, который подозревается в заказе убийства своего отца. Информация об этом 2 июля появилась на сайте ведомства.



По версии следствия, из-за обид и желания поскорее получить имущество 68-летнего пенсионера горожанин попросил своего знакомого найти человека, который сможет убить его отца. За услугу решил заплатить 50 тысяч рублей, за саму «работу» – сумму в 400 тысяч.

