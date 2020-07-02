На Васильевском острове загорелся караоке-бар. Машины спасателей заметили горожане около девяти часов вечера 2 июля на Кадетской линии, 19.



Информацию о пожаре «Фонтанке» подтвердили в МЧС Петербурга. Возгорание произошло на цокольном этаже, огонь охватил 10 квадратных метров пространства. Обошлось без пострадавших: внутри не было посетителей, на месте оказалась только администрация бара.



На ролике, опубликованном очевидцами в социальных сетях, видно, как пожарные торопливо выводят из задымлённого помещения на свежий воздух нескольких человек.

