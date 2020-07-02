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02.07.2020 21:49
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Караоке-бар загорелся на Васильевском острове

На Васильевском острове загорелся караоке-бар. Машины спасателей заметили горожане около девяти часов вечера 2 июля на Кадетской линии, 19.

Информацию о пожаре «Фонтанке» подтвердили в МЧС Петербурга. Возгорание произошло на цокольном этаже, огонь охватил 10 квадратных метров пространства. Обошлось без пострадавших: внутри не было посетителей, на месте оказалась только администрация бара.

На ролике, опубликованном очевидцами в социальных сетях, видно, как пожарные торопливо выводят из задымлённого помещения на свежий воздух нескольких человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

spb7771250
Если говорить серьезно, и если не ошибаюсь, редко там рядом сейчас бываю, то не караоке там в общем то, а "караоке". Как раз внизу. Сверху типа караоке, а внизу "караоке". А рядом дом аварийный, так там вроде скоро собираются его отдать под "музей мусульманской культуры" типа. ) В общем, город развивается-развивается. Всем добра. )
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