Авиакомпании и аэропорты за месяц нарушили коронавирусную безопасность больше полутысячи раз. «Пулково» оказался лоялен к близости
Специалисты Ространснадзора выявили 518 случаев нарушений рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер в аэропортах и самолётах. Несмотря на правила работы, введенные во время пандемии COVID-19, многие перевозчики не измеряли температуру пассажирам и не следили за соблюдением социальной дистанции.
Как 2 июля сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы ведомства Александра Нерадько, проверка проводилась с 1 по 24 июня.
Во время рейдов выяснилось, что сотрудники «Аэрофлота», S7, «Победы», «России», «Ямала», «Ираэро», «Азимута» и других компаний не пользуются тепловизорами и не проверяют здоровье людей на борту. При этом аппараты уже закуплены.
Аэропорт «Пулково» в Петербурге уличили в том, что работники позволяли гражданам не соблюдать предписанную социальную дистанцию. Точно такое же нарушение обнаружилось в аэропортах Красноярска и Магадана. Во Владивостоке, Хабаровске и Якутске проверяющие увидели грузчиков без перчаток и масок. В Новосибирске пассажирам не только не измеряли температуру, но и разрешали ходить без средств индивидуальной защиты.
Несмотря на то, что все правила Минтранса носят рекомендательный характер, Ространснадзор уже направил материалы о нарушениях в Роспотребнадзор.
О том, что в «Пулково» пассажиры не соблюдают дистанцию и ходят без масок, горожане рассказывали «Фонтанке» 29 июня.