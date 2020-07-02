Авиакомпании и аэропорты за месяц нарушили коронавирусную безопасность больше полутысячи раз. «Пулково» оказался лоялен к близости

Специалисты Ространснадзора выявили 518 случаев нарушений рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер в аэропортах и самолётах. Несмотря на правила работы, введенные во время пандемии COVID-19, многие перевозчики не измеряли температуру пассажирам и не следили за соблюдением социальной дистанции.



Как 2 июля сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы ведомства Александра Нерадько, проверка проводилась с 1 по 24 июня.



Во время рейдов выяснилось, что сотрудники «Аэрофлота», S7, «Победы», «России», «Ямала», «Ираэро», «Азимута» и других компаний не пользуются тепловизорами и не проверяют здоровье людей на борту. При этом аппараты уже закуплены.

