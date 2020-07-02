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02.07.2020 21:21
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Минфин: Российский бюджет потерял из-за пандемии более триллиона рублей

Министерство финансов оценило потери российской казны от антикоронавирусных мер более чем в 1 трлн рублей. Об этом 2 июля пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Владимира Колычева.

Он уточнил, что основной причиной является снижение экономической активности. При этом при расчете потерь бюджета не учитывались отсрочки по выплате налогам бизнесу и поступления от сделки по Сбербанку с ЦБ (принесла около 1 трлн рублей).

Расходы госказны в 2020 году составят 23 трлн рублей вместо запланированных 19,7 трлн. Таким образом, дефицит бюджета достигнет 5% ВВП. Покрывать его будут за счет государственных заимствований. Отметим, изначально законом предполагалось размещение ОФЗ на 2,32 трлн рублей (чистое размещение, с учетом погашения бумаг, на 1,74 трлн). В итоге в 2020-м чистое размещение ОФЗ составит около 4 трлн рублей.

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Комментарии (2)

Иванов Ив Ив
Так уж бывает
Кто то теряет
А кто то находит
SlawaPiter
Причина потерь совершенно в ином! Совершенно бестолковая финансовая и социальная политика правительства и околонего.
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