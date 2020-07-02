Московский суд отменил приговор главному аудитору Минобороны за 12 млн взятки

Московский городской суд отменил приговор и изменил меру пресечения бывшему директору департамента аудита госконтрактов министерства обороны Максиму Куксину. Специалиста, осужденного на 10 лет колонии, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.



«Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского районного суда города Москвы в отношении Куксина М.А., направил дело на новое рассмотрение в районный суд», – 2 июля сообщили в суде ТАСС. Решение о сроке в колонии и штрафе в размере 30 млн рублей в отношении специалиста было вынесено 16 декабря. Максима Куксина признали виновным в получении взятки размером около 12 млн рублей.

