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02.07.2020 21:09
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Московский суд отменил приговор главному аудитору Минобороны за 12 млн взятки

Московский городской суд отменил приговор и изменил меру пресечения бывшему директору департамента аудита госконтрактов министерства обороны Максиму Куксину. Специалиста, осужденного на 10 лет колонии, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

«Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского районного суда города Москвы в отношении Куксина М.А., направил дело на новое рассмотрение в районный суд», – 2 июля сообщили в суде ТАСС. Решение о сроке в колонии и штрафе в размере 30 млн рублей в отношении специалиста было вынесено 16 декабря. Максима Куксина признали виновным в получении взятки размером около 12 млн рублей.

Главу департамента аудита госконтрактов Минобороны арестовали в 2018 году.

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Комментарии (2)

Barmaley_5e4d0211d3423
"Да здравствует наш суд ...!"
(с)
SlawaPiter
Это же сколько надо было занести?!!
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