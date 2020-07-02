В Петербурге суд обязал собственника Круглой бани отреставрировать фасады памятника в течение года

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга обратился в суд с заявлением против «Балтийского дома» в апреле 2020 года. Согласно материалам дела, собственник памятника должен был до августа 2017 года отреставрировать лицевые и дворовые фасады объекта, но так и не сделал этого. Во время проверки в сентябре 2019 года ведомство обнаружило, что на фасадах все еще находятся сколы, трещины, разрушения слоев штукатурки и краски.

При этом в 2018 году по заявлению «Балтийского дома» КГИОП выдал задание на реставрацию объекта, а в 2019 году - согласовал проектную документацию. Однако, владелец бани так и не запросил разрешение на производство работ.

Суд обязал компанию отреставрировать фасады здания в течение 12 месяцев со дня вступления решения в силу. За каждый случай неисполнения требований суда в срок собственник заплатит в пользу КГИОП 10 тыс. рублей, а в случае дальнейшего неисполнения - по 15 тыс. рублей в месяц по каждому требованию.

По данным СПАРК, ООО «Балтийский дом» в равных долях принадлежит Владимиру Владыковскому, Олегу Елагину, Виталию Неклюдову и Михаилу Шакину. Предприниматели связаны с работой комплекса «Батенинские бани». «Фонтанка» связалась с Неклюдовым и Елагиным, но они не ответили на вопросы о реставрации памятника

Круглая баня построена в 1927-1930 годах по экспериментальному проекту архитектора Александра Никольского. Баня-бассейн работала в блокаду Ленинграда, с весны 1942 года. КГИОП объявил о планируемой реставрации здания в феврале 2020 года.