Интерпол задержал в Пулково гражданина Казахстана. Он только за год не безвозмездно «трудоустроил» несколько сотен земляков в Норвегии

Петербургский отдел Интерпола 2 июля в аэропорту северной столицы во время регистрации на рейс задержал 39-летнего гражданина Казахстана Евгения Коломацкого. С прошлого года его ждут следователи в Астане, которые ведут дело о мошенничестве и нелегальной миграции.



Почти полторы сотни земляков, по версии следствия, обманул задержанный за год деятельности своей фирмы по трудоустройству в королевстве Норвегии. Коломацкий отправлял земляков по туристической визе на заработки, взимая за свои услуги 3-5 тысяч долларов. Клиентам мужчина обещал «золотые горы» - работу от 3 до 12 месяцев, при ставке 10-20 евро в час. Таким образом он отправил в Норвегию 142 человека. Из них в сентябре 2019 года 60 были депортированы. А мужчину задержали в королевстве и должны были рассматривать его арест в марте 2020 года, но он смог выехать на машине и пересечь несколько границе, прежде чем обосновался в России.

