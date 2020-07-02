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02.07.2020 20:05
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Интерпол задержал в Пулково гражданина Казахстана. Он только за год не безвозмездно «трудоустроил» несколько сотен земляков в Норвегии

Петербургский отдел Интерпола 2 июля в аэропорту северной столицы во время регистрации на рейс задержал 39-летнего гражданина Казахстана Евгения Коломацкого. С прошлого года его ждут следователи в Астане, которые ведут дело о мошенничестве и нелегальной миграции.

Почти полторы сотни земляков, по версии следствия, обманул задержанный за год деятельности своей фирмы по трудоустройству в королевстве Норвегии. Коломацкий отправлял земляков по туристической визе на заработки, взимая за свои услуги 3-5 тысяч долларов. Клиентам мужчина обещал «золотые горы» - работу от 3 до 12 месяцев, при ставке 10-20 евро в час. Таким образом он отправил в Норвегию 142 человека. Из них в сентябре 2019 года 60 были депортированы. А мужчину задержали в королевстве и должны были рассматривать его арест в марте 2020 года, но он смог выехать на машине и пересечь несколько границе, прежде чем обосновался в России.

Сейчас мужчина доставлен в изолятор и его ждет суд и экстрадиция.

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Комментарии (3)

Сергей Сергеевич
он смог выехать на машине и пересечь несколько границе -- это чо ?
262081901
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Елена Козюкова
Если бы кому-то в городе было интересно то прилет самолетов из Средней Азии ждут 50 человек как минимум(вот бы проверить у них документы ан нет)
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