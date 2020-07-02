Горизбирком пообещал прокомментировать перелом руки журналиста Френкеля после проверки СК

«Ситуация перешла в плоскость работы и рассмотрения данного инцидента правоохранительными органами, в данном случае органами внутренних дел и Следственного комитета. Безусловно, мы сотрудничаем, работаем совместно, и, конечно же, основное слово и дача правовой позиции сейчас находятся в руках Следственного комитета», — сказал глава городской комиссии. Он добавил, что после того, как результаты проверки станут известны, ГИК прокомментирует их совместно с СК.

Расследование конфликта между сотрудником полиции и журналистом «Медиазоны» Давидом Френкелем, в результате которого представитель СМИ получил перелом руки, перешло в плоскость рассмотрения правоохранительными органами. Так 2 июля в медиацентре Союза журналистов председатель Горизбиркома Виктор Миненко ответил на вопрос, изменилась ли его позиция относительно инцидента.

Напомним, 30 июня на избирательном участке №2191 на набережной реки Фонтанки в результате конфликта с сотрудником полиции Френкель получил перелом руки, в результате ему потребовалась экстренная операция.

Днем ранее Миненко комментировал ситуацию иначе, сообщив, что причиной конфликта послужило предложение в адрес журналиста зарегистрироваться в списке лиц, присутствующих при проведении голосования. Френкель, по словам главы ГИК, проигнорировал.

Расследовать обстоятельства травмирования журналиста призвали накануне в Кремле. Также уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина присмотреться к ситуации.

Замначальника управления по СМИ аппарата Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский добавил, что в инциденте прежде всего должны разобраться правоохранительные органы. «Хорошо, что во избежание любых подозрений разбираться в этом будет Следственный комитет... ответить на вопрос, что там произошло, с точки зрения права может только он. Что касается самой работы участковой избирательной комиссии, она, безусловно, будет внимательно разобрана. Будут сделаны выводы, что она сделала так, что она сделала не так. Судить, насколько правильно вел себя журналист, также не в компетенции избирательной системы», — пояснил сотрудник ГИК. Он добавил, что в Горизбиркоме отрицательно относятся к ограничению прав журналистов и насилию на избирательных участках.