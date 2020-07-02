Меркель о поездке на G7 в США: «Я обязана туда поехать»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает участие в предстоящем саммите G7 в США своей обязанностью, и дала понять, что не откажется от него, несмотря на публикации СМИ об оскорблениях в ее адрес со стороны американского президента Дональда Трампа.

«Речь идет о том, что мы всегда, где есть такая возможность, должны работать совместно, форматы как G7 и G20 хорошо подходят для этого, даже когда есть расхождения во мнениях. Тот, кто выступает за мультилатерализм, — а я это делаю, — тот обязан вносить свой вклад», — заявила она на пресс-конференции в формате видеосвязи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.