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02.07.2020 19:20
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Меркель о поездке на G7 в США: «Я обязана туда поехать»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает участие в предстоящем саммите G7 в США своей обязанностью, и дала понять, что не откажется от него, несмотря на публикации СМИ об оскорблениях в ее адрес со стороны американского президента Дональда Трампа.

«Речь идет о том, что мы всегда, где есть такая возможность, должны работать совместно, форматы как G7 и G20 хорошо подходят для этого, даже когда есть расхождения во мнениях. Тот, кто выступает за мультилатерализм, — а я это делаю, — тот обязан вносить свой вклад», — заявила она на пресс-конференции в формате видеосвязи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

Так Меркель ответила на вопрос о том, не пропало ли у нее желание ехать на саммит G7 в США из-за публикаций СМИ про оскорбления в ее адрес со стороны Трампа в ходе телефонных бесед. Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент США в ходе засекреченных телефонных переговоров называл Меркель «глупой» и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России.

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