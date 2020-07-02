«Теперь ни цветов, ничего». Стихия в Томске затопила улицы, ураганный ветер шатал и валил подъемные краны
В Томске ливень затопил улицы. Непогода принесла в город град, а от ветра рухнул строительный кран. Кадры урагана 2 июля публикуют очевидцы в социальных сетях.
На кадрах, появившихся в группе в «ВКонтакте» «Регион-70. Томск» видно, что крупный град побил машины и сбил листья с деревьев. Очевидцы называют непогоду «жуткой» и показывают, что асфальт на центральных улицах побелел за несколько минут.
«Теперь ни цветов, ничего», — констатировала в Twitter одна из горожанок и добавила, что град пробил крышу её соседей. На снятом ею видео дождь угрожающе стучит по окнам и отскакивает от подоконника. Поток из льдин льётся вперемешку со струями воды.
Балдеж— •джозефин• (@_memorialzzz) July 2, 2020
Теперь ни цветов, ни-че-го
Так жалко цветы моей мамы, её труд
А в доме моего соседа крышу пробило 🥰🥰🥰🥰🥰#Томск pic.twitter.com/KfHNHM7wjn
В микрорайоне Степановка на юго-востоке города ветер был таким сильным, что его порывов не выдержал строительный кран. Машина на одной из площадок внезапно покачнулась, начала заваливаться набок и опустилась на землю, чуть не задев здание напротив.
Не повезло и пешеходам, которые оказались на улице во время дождя. Тротуары днём затопило так, что асфальт скрылся под водой целиком. Пока одни горожане решили снять обувь и идти босиком, другие, напротив, надели сапоги для рыбалки.