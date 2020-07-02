FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
02.07.2020 19:24
0
Печать

«Теперь ни цветов, ничего». Стихия в Томске затопила улицы, ураганный ветер шатал и валил подъемные краны

В Томске ливень затопил улицы. Непогода принесла в город град, а от ветра рухнул строительный кран. Кадры урагана 2 июля публикуют очевидцы в социальных сетях.

На кадрах, появившихся в группе в «ВКонтакте» «Регион-70. Томск» видно, что крупный град побил машины и сбил листья с деревьев. Очевидцы называют непогоду «жуткой» и показывают, что асфальт на центральных улицах побелел за несколько минут.

«Теперь ни цветов, ничего», — констатировала в Twitter одна из горожанок и добавила, что град пробил крышу её соседей. На снятом ею видео дождь угрожающе стучит по окнам и отскакивает от подоконника. Поток из льдин льётся вперемешку со струями воды.

В микрорайоне Степановка на юго-востоке города ветер был таким сильным, что его порывов не выдержал строительный кран. Машина на одной из площадок внезапно покачнулась, начала заваливаться набок и опустилась на землю, чуть не задев здание напротив.

Не повезло и пешеходам, которые оказались на улице во время дождя. Тротуары днём затопило так, что асфальт скрылся под водой целиком. Пока одни горожане решили снять обувь и идти босиком, другие, напротив, надели сапоги для рыбалки.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний