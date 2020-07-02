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02.07.2020 19:12
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Инфляция в России ускорилась

Инфляция в России в период с 23 по 29 июня ускорилась до 0,2% после двух недель на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

С начала года потребительские цены выросли на 2,6%.

Среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур — на 0,6%. Подорожание на 2,0% и более отмечено в 7 субъектах Российской Федерации, в том числе в Липецкой и Кировской областях — на 2,7%. В Тюменской области (кроме автономных округов, входящих в состав области) мясо кур подешевело на 1,4%.

Среди остальных продуктов питания выросли цены: на колбасу полукопченую — на 0,4%, консервы мясные, муку пшеничную, рис шлифованный, чай черный, соль поваренную, конфеты шоколадные и карамель — на 0,3%, сосиски, сардельки, масло сливочное, маргарин, крупу гречневую, хлеб ржаной и печенье — на 0,2%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 0,5%, рыбу мороженую и консервы мясные для детского питания — на 0,2%, баранину и консервы овощные для детского питания — на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,4%, в том числе на картофель — 3,9%, яблоки — 3,2%. В то же время помидоры и лук репчатый стали дешевле на 3,3%, огурцы — на 2,2%.

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Комментарии (5)

Андрей Ольшанский
Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. После того как стабилизируют Сирию выдвинутся что бы выпиливать ИГИЛ везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа хрен что сделает. Сейчас главное не бухтеть.

От нас требуется сидеть тихо на выборах и до выборов. После того как все сделают, все будет типтоп. Всем устроят довольствие как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет типтоп, там все схвачено.
krasnonosov
А с чего в июле растут цены на плодоовощи? Я понимаю рост на них в феврале или марте, но не в июле-августе.
Василий Марущак
Надо бы ещё какие поправки принять, и распоряжение губернатора: Признать инфляцию недействительной.
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