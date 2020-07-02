Инфляция в России ускорилась

Инфляция в России в период с 23 по 29 июня ускорилась до 0,2% после двух недель на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.



С начала года потребительские цены выросли на 2,6%.

Среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур — на 0,6%. Подорожание на 2,0% и более отмечено в 7 субъектах Российской Федерации, в том числе в Липецкой и Кировской областях — на 2,7%. В Тюменской области (кроме автономных округов, входящих в состав области) мясо кур подешевело на 1,4%.



Среди остальных продуктов питания выросли цены: на колбасу полукопченую — на 0,4%, консервы мясные, муку пшеничную, рис шлифованный, чай черный, соль поваренную, конфеты шоколадные и карамель — на 0,3%, сосиски, сардельки, масло сливочное, маргарин, крупу гречневую, хлеб ржаной и печенье — на 0,2%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 0,5%, рыбу мороженую и консервы мясные для детского питания — на 0,2%, баранину и консервы овощные для детского питания — на 0,1%.

