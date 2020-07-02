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02.07.2020 19:05
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Беглов: Петербург проголосовал за Конституцию, пришли более 70% горожан

Губернатор Александр Беглов прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию, которое завершилось 1 июля.

«Санкт-Петербург проголосовал за Конституцию. Участие в голосовании приняли более 70% горожан. Жители города подтвердили репутацию сознательных и ответственных людей. Каждому из нас было за что голосовать. За территориальную целостность страны, за сохранение исторической памяти, за высокий уровень социальной поддержки. Более 77% поддержали поправки. Сплоченность, которую проявили петербуржцы, — это свидетельство того, что в Петербурге зрелое гражданство общество», — сказал глава города 2 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Прочитать о том, как в Петербурге ковался триумф голосования по Конституции, можно в нашем материале.

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Комментарии (8)

Елена Козюкова
Из моего окружения НИКТО не ходил,всех перечислять не буду список большой.
pitmenspb
Ответственные люди остались дома, на дачах, что бы не подвергаться риску заражения и не пополнят ряды болеющих, не занимать в случае средней или тяжелого течения болезни койки в больницах, наличие или отсутствие которых - есть тайна не раскрываемая администрацией города.
krasnonosov
Он, поди, думает, что и за него столько горожан проголосовало, сколько нам показали избиркомы на губернаторских выборах. Сказочный...
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