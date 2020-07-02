Беглов: Петербург проголосовал за Конституцию, пришли более 70% горожан
Губернатор Александр Беглов прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию, которое завершилось 1 июля.
«Санкт-Петербург проголосовал за Конституцию. Участие в голосовании приняли более 70% горожан. Жители города подтвердили репутацию сознательных и ответственных людей. Каждому из нас было за что голосовать. За территориальную целостность страны, за сохранение исторической памяти, за высокий уровень социальной поддержки. Более 77% поддержали поправки. Сплоченность, которую проявили петербуржцы, — это свидетельство того, что в Петербурге зрелое гражданство общество», — сказал глава города 2 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».
Прочитать о том, как в Петербурге ковался триумф голосования по Конституции, можно в нашем материале.