Скорее всего, случаев ничтожно мало. В Горизбиркоме прокомментировали популярность помещений для избирателей с повышенной температурой

В Петербурге по итогам недельного голосования по поправкам в Конституцию в единичных случаях пришлось воспользоваться помещениями на избирательных участках, которые предназначались для избирателей с повышенной температурой. Это 2 июня на пресс-конференции в медиацентре Союза журналистов предположил замначальника управления по СМИ аппарата Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский. Он пояснил, что эта предосторожность была запущена в автоматическом режиме, и отсутствие сигналов в ГИК свидетельствует, что система работала идеально.

Каждый избирательный участок для предотвращения распространения пандемии коронавируса был оборудован специальным помещением, предназначенным для посетителей с повышенной температурой. Предполагалось, что там можно проголосовать — сотрудник комиссии приходит в защитном облачении, а также дождаться приезда медиков.

«Этот вопрос был отработан так, чтобы он решался мгновенно прямо на участковой избирательной комиссии. У них есть телефон конкретной скорой помощи, которая к ним приедет, и специально оборудованная комната. Ни одного раза не было, чтобы какая-либо негативная информация в этой части до нас дошла. Это означает, что система работала безупречно и что случаев таких, скорее всего, было ничтожно мало», — добавил Марголин.

Кроме этой меры, избирателям выдавались одноразовая маска, перчатки и ручка. Потоки на вход и выход на УИКах развели, чтобы избиратели не пересекались друг с другом. По предварительным итогам после обработки 100% протоколов поправки в Конституцию поддержали 77,92% проголосовавших россиян.