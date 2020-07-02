В Индии после снятия ограничений открывают музеи. Туристов ждёт Тадж-Махал

В Индии возобновляют работу памятники культуры, которые были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции. В музеях и на других объектах посетителей ждут с 6 июля. Такие сроки определили в министерстве культуры страны.

Как 2 июля пишут РИА Новости https://ria.ru/20200702/1573808233.html, ограничения снимут, в том числе, для Тадж-Махала и цитадели Красный форт в Дели.

Соборы, музеи, галереи и другие памятники в Индии были закрыты с середины марта. Туристы и местные жители не могли попасть на территорию 3,4 тысячи культурных заведений. Сейчас в Индии проходит второй этап отмены коронавирусных ограничений.