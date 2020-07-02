Россйская компания требует 10 миллионов от Google и ждёт блокировки YouTube

Российская компания «Онтаргет», занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, требует от Google 10 миллионов рублей. Такое положение появилось в иске после внесения уточнений.

Как 2 июля пишет ТАСС со ссылкой на информацию из суда, помимо компенсации за нарушение исключительного права российская сторона просит возместить судебные расходы и госпошлины. Согласно документам, истец просит ограничить доступ к YouTube на постоянной основе из-за с неоднократного и неправомерного размещения информации. Следующее заседание пройдёт 23 июля.