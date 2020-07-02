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02.07.2020 18:42
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Россйская компания требует 10 миллионов от Google и ждёт блокировки YouTube

Российская компания «Онтаргет», занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, требует от Google 10 миллионов рублей. Такое положение появилось в иске после внесения уточнений.

Как 2 июля пишет ТАСС со ссылкой на информацию из суда, помимо компенсации за нарушение исключительного права российская сторона просит возместить судебные расходы и госпошлины. Согласно документам, истец просит ограничить доступ к YouTube на постоянной основе из-за с неоднократного и неправомерного размещения информации. Следующее заседание пройдёт 23 июля.

Сообщается, что в 2018 году Мосгорсуд уже удовлетворил иск «Онтаргет» к YouTube и вынес решение о блокировке публикаций, которые нарушали авторские права. При этом спорный контент так и остался на хостинге. Авторы некоторых роликов предлагают пользователям пройти тесты «Онтаргет», чтобы устроиться на работу.

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Комментарии (3)

alpi
конечно к ютубу подбираются, кому нужны их, что там они производят.. И к тому же реклама, после каждой такой публикации
260571091
а хуху не хохо?
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