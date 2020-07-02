КАМАЗы ДРСУ против самосвалов с песком. Не найдя общий язык с владельцами карьера под Вистино, дорожники прибегли к блокаде

В Кингисеппском районе Ленинградской области прибегли к радикальным мерам борьбы с портящими региональную трассу самосвалами с песком, выезжающими с местного карьера. Им сорвали рабочий день, заблокировав проезд.

Как сообщили «Фонтанке» в дорожном комитете Ленобласти, утром 2 июля КАМАЗы Волосовского ДРСУ перегородили выезд из карьера «Сойкино», который расположен на региональной дороге Санкт-Петербург — Ручьи около деревни Вистино Кингисеппского района. Причиной таких действий стало то, что большегрузы, выезжая с карьера, постоянно выносят на дорогу грязь, создавая аварийную ситуацию, а из кузовов летит песок.

После нескольких затяжных дождей проблема стала особенно актуальной: выносимая на колесах грузовиков грязь ровным слоем покрывает асфальт, и в образовавшейся жиже буксуют легковые машины. Кроме того, песок в кузовах не накрывают пологом, из-за чего он «ровным слоем оседает на окнах жилых домов и в легких жителей Вистино». А в день, по оценкам дорожников, из карьера выезжает минимум 50 груженых самосвалов.

Ранее «Ленавтодор» обращал внимание администрации карьера на необходимость поставить мойки для колес, но требование проигнорировали. Тогда дорожники решили принять более радикальные меры.

«Из-за перекрытия выезда всего за несколько часов скопилась очередь из 15 самосвалов. Поняв, что гружеными им не выехать, часть водителей развернули машины обратно в карьер и оставили весь песок там. После трех часов дня их примеру последовали остальные самосвалы», — рассказали в комитете.

Если карьер продолжит отмалчиваться, дорожники намерены повторять свои действия и дальше.