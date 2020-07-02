CNN: После вечеринок с заболевшими COVID-19 и призом для новых заразившихся ужесточают ограничения в Алабаме
В городе Таскалуса в штате Алабама решено ужесточить масочный режим: жители устраивали коронавирусные вечеринки и специально приглашали туда гостей с подтверждённым COVID-19. Первому заразившемуся полагался денежный приз. Такую историю 2 июля рассказывает CNN со ссылкой на местные власти.
Как сообщила журналистам член городского совета Соня МакКинстри, о тренде чиновники узнали от пожарных и сначала подумали, что это слухи. Однако позже информацию подтвердили врачи: о выигранных деньгах и тусовке одному из докторов рассказал пациент.
Власти провели собственное расследование и выяснили, что подобных встреч ради заражения COVID-19 в городе проводилось несколько. Организаторами стала местная молодёжь. Чиновники решили принять срочные меры. С 6 июля ношение масок станет обязательным во всех общественных местах. Сейчас специалисты распространяют информацию о вечеринках, призывают людей воздержаться от их посещения и подумать о своих родных.