CNN: После вечеринок с заболевшими COVID-19 и призом для новых заразившихся ужесточают ограничения в Алабаме

В городе Таскалуса в штате Алабама решено ужесточить масочный режим: жители устраивали коронавирусные вечеринки и специально приглашали туда гостей с подтверждённым COVID-19. Первому заразившемуся полагался денежный приз. Такую историю 2 июля рассказывает CNN со ссылкой на местные власти.

Как сообщила журналистам член городского совета Соня МакКинстри, о тренде чиновники узнали от пожарных и сначала подумали, что это слухи. Однако позже информацию подтвердили врачи: о выигранных деньгах и тусовке одному из докторов рассказал пациент.