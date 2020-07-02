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02.07.2020 18:30
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CNN: После вечеринок с заболевшими COVID-19 и призом для новых заразившихся ужесточают ограничения в Алабаме

В городе Таскалуса в штате Алабама решено ужесточить масочный режим: жители устраивали коронавирусные вечеринки и специально приглашали туда гостей с подтверждённым COVID-19. Первому заразившемуся полагался денежный приз. Такую историю 2 июля рассказывает CNN со ссылкой на местные власти.

Как сообщила журналистам член городского совета Соня МакКинстри, о тренде чиновники узнали от пожарных и сначала подумали, что это слухи. Однако позже информацию подтвердили врачи: о выигранных деньгах и тусовке одному из докторов рассказал пациент.

Власти провели собственное расследование и выяснили, что подобных встреч ради заражения COVID-19 в городе проводилось несколько. Организаторами стала местная молодёжь. Чиновники решили принять срочные меры. С 6 июля ношение масок станет обязательным во всех общественных местах. Сейчас специалисты распространяют информацию о вечеринках, призывают людей воздержаться от их посещения и подумать о своих родных.

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