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02.07.2020 18:20
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Горизбирком нашел в переносной урне для голосования в Калининском районе не «вброс», а «избирательную документацию»

В попавшей на опубликованное «Фонтанкой» видео переносной урне для голосования участкового избиркома №505 после вскрытия обнаружили соответствующее документации количество бюллетеней — 7 штук. Кроме того, там нашли избирательную документацию, не являющуюся бюллетенями. Соответственно, информация о возможном вбросе на плебисците по поправкам в Конституцию не подтвердилась. Об этом 2 июля сообщил глава юридического управления СПбИК, член городской комиссии Олег Зацепа на пресс-конференции в медиацентре Союза журналистов.

«505-й участок в Калининском районе. То, что громко назвали «вбросом» в переносной ящик. Этот переносной ящик был опечатан участковой комиссией. В него после этой неприятной истории, зафиксированной на видео, голосование не осуществлялось. После 20.00 вчера ящик был вскрыт. В соответствии с порядком, основанием для признания недействительными бюллетеней является ситуация, когда количество бюллетеней, извлеченных из ящика для голосования, больше, чем количество бюллетеней, выданных участникам голосования, которые голосовали с помощью этого переносного ящика. Это обстоятельство не подтвердилось», — сказал Зацепа.

Он уточнил, что, в соответствии с актом и списками участников голосования, в урне находились 7 бюллетеней. «Помимо этого в ящике оказались избирательные документы, не являющиеся бюллетенями, не учитываемые при подсчете голосов. И документально подтверждено, что никаких признаков нарушения законодательства в данном случае не имелось», — добавил член ГИК.

Напомним, ранее «Фонтанка» опубликовала присланное читателем видео, на котором две женщины вкладывают листы в переносной ящик с надписью «УИК №505» и «№2». 27 июня Горизбирком объявил, что полномочия двух членов УИК, которые работали с этой урной, прекращены, ящик опечатан. Его вскрыли после окончания голосования в присутствии представителей СПбИК.

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