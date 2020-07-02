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02.07.2020 18:08
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Трамп предсказал американской экономике «исторический и невероятный» рост

Американский президент считает, что экономика США сможет быстро восстановиться после пандемии COVID-19.

«Экономика США дала еще почти 5 миллионов рабочих мест в июне, что превысило все ожидания. Это самый большой ежемесячный прирост рабочих мест в истории нашей страны», — заявил 2 июля Дональд Трамп в обращении к гражданам США.

По его словам, Америка сможет быстро восстановиться после пандемии коронавируса, а следующий год станет для нее «историческим и невероятным». Президент отметил, что американцы увидят восстановление еще до президентских выборов.

С начала пандемии в США выявили почти 2,7 миллиона случаев коронавируса, что является первым результатом в мире. 3 ноября в Америке пройдут выборы президента.

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