Трамп предсказал американской экономике «исторический и невероятный» рост

«Экономика США дала еще почти 5 миллионов рабочих мест в июне, что превысило все ожидания. Это самый большой ежемесячный прирост рабочих мест в истории нашей страны», — заявил 2 июля Дональд Трамп в обращении к гражданам США.

По его словам, Америка сможет быстро восстановиться после пандемии коронавируса, а следующий год станет для нее «историческим и невероятным». Президент отметил, что американцы увидят восстановление еще до президентских выборов.