Трамп предсказал американской экономике «исторический и невероятный» рост
Американский президент считает, что экономика США сможет быстро восстановиться после пандемии COVID-19.
Consumer confidence is up and 80 percent of small businesses are now open! pic.twitter.com/MOkEaO4NZR— The White House (@WhiteHouse) July 2, 2020
«Экономика США дала еще почти 5 миллионов рабочих мест в июне, что превысило все ожидания. Это самый большой ежемесячный прирост рабочих мест в истории нашей страны», — заявил 2 июля Дональд Трамп в обращении к гражданам США.
По его словам, Америка сможет быстро восстановиться после пандемии коронавируса, а следующий год станет для нее «историческим и невероятным». Президент отметил, что американцы увидят восстановление еще до президентских выборов.
С начала пандемии в США выявили почти 2,7 миллиона случаев коронавируса, что является первым результатом в мире. 3 ноября в Америке пройдут выборы президента.