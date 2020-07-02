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02.07.2020 17:45
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Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании без причины

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона, запрещающего банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Об этом 2 июля сообщает РИА Новости.

Сейчас банки не обязаны сообщать причину отказа в обслуживании, если они, например, не получили документы, подтверждающие добросовестность клиента, или посчитали ту или иную операцию подозрительной.

Законопроект лишает кредитные организации такой возможности в отношении граждан и бизнеса, а также запрещает без объяснения причин отказывать физлицам в открытии счетов. Банки будут обязаны сообщить о времени и причинах своего решения в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

При этом отказ в обслуживании будет возможен, только если у кредитной организации возникнет обоснованное подозрение, что клиент отмывает преступные доходы или финансирует терроризм.

Ожидается, что Госдума впервые рассмотрит законопроект 7 июля.

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Комментарии (2)

kacnep
Они раньше у
SlawaPiter
сделали всем смешно.
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