Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании без причины

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона, запрещающего банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Об этом 2 июля сообщает РИА Новости.

Сейчас банки не обязаны сообщать причину отказа в обслуживании, если они, например, не получили документы, подтверждающие добросовестность клиента, или посчитали ту или иную операцию подозрительной.

Законопроект лишает кредитные организации такой возможности в отношении граждан и бизнеса, а также запрещает без объяснения причин отказывать физлицам в открытии счетов. Банки будут обязаны сообщить о времени и причинах своего решения в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.