Российские врачи помогут Киргизии бороться с коронавирусом

Медработники НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии вместе со специалистами Роспотребнадзора по поручению правительства отправляются в Киргизию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава России 2 июля.
«Группа медицинских работников НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России во главе с исполняющим обязанности директора центра Еленой Голуховой по поручению Правительства Российской Федерации направляется вместе со специалистами Роспотребнадзора в Киргизскую Республику для оказания организационно-методической помощи местным специалистам, а также консультирования наиболее тяжелых пациентов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что группы медиков из Москвы также работают в регионах России, в которых ситуация с коронавирусом остается сложной.
По данным оперативного штаба на 2 июля, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 6760 — до 661 165. В общей сложности выздоровели 428 978 человек, зафиксировано 9683 смерти, связанные с коронавирусом.