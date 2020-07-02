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02.07.2020 17:35
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Российские врачи помогут Киргизии бороться с коронавирусом

Медработники НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии вместе со специалистами Роспотребнадзора по поручению правительства отправляются в Киргизию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава России 2 июля.

«Группа медицинских работников НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России во главе с исполняющим обязанности директора центра Еленой Голуховой по поручению Правительства Российской Федерации направляется вместе со специалистами Роспотребнадзора в Киргизскую Республику для оказания организационно-методической помощи местным специалистам, а также консультирования наиболее тяжелых пациентов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что группы медиков из Москвы также работают в регионах России, в которых ситуация с коронавирусом остается сложной.

По данным оперативного штаба на 2 июля, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 6760 — до 661 165. В общей сложности выздоровели 428 978 человек, зафиксировано 9683 смерти, связанные с коронавирусом.

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Комментарии (3)

krasnonosov
А россияне пусть и дальше без медпомощи сидят и дохнут на самокарантине без работы и без денег.
hedgehog_
правильно. атож строить светлое будущее рассиянии будет некому. требуется больше рулонов и газонов
a.159753123
Не надо медиков! Отправьте специалистов по мед.статистике и всё!
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