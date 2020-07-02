Российские врачи помогут Киргизии бороться с коронавирусом

Медработники НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии вместе со специалистами Роспотребнадзора по поручению правительства отправляются в Киргизию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава России 2 июля.

«Группа медицинских работников НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России во главе с исполняющим обязанности директора центра Еленой Голуховой по поручению Правительства Российской Федерации направляется вместе со специалистами Роспотребнадзора в Киргизскую Республику для оказания организационно-методической помощи местным специалистам, а также консультирования наиболее тяжелых пациентов», — говорится в сообщении.