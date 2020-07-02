FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
02.07.2020 17:29
2
Печать

Сирия просит у России лекарств от коронавируса. Минздрав предлагает запустить в арабской республике медзаводы

Дамаск запросил у Москвы перечень лекарств для борьбы с коронавирусом. Республика надеется, их поставят в Сирию в рамках сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости 2 июля заместитель министра здравоохранения САР Ахмад Хлейфави.

«Существует сотрудничество между двумя странами (РФ и САР) во всех направлениях. Был запрос к российской стороне по обеспечению нас некоторыми лекарствами, необходимыми в борьбе с коронавирусом. Мы на данный момент обсуждаем их поставку», — сказал Хлейфави.

Чиновники республики сетуют, что американские санкции сильно отразились на работу предприятий в сфере здравоохранения. Поэтому Минздрав РФ решил посодействовать в увеличении производства лекарств сирийскими государственными заводами во избежание дефицита необходимых препаратов на внутреннем рынке.

На 2 июля в Сирии зафиксировано 312 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 19 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в республике составляет 9 человек

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

krasnonosov
Конечно, пусть россияне и дальше сидят на самокарантине и сосут лапу без работы и без денег, зато мы всяким сириям, киргизиям и венесуэлам будем помогать заводы и фабрики строить.
Ведь денег в стране просто завались, а пенсионный возраст россиянам можно и дальше повышать почти бесконечно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний