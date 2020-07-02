Сирия просит у России лекарств от коронавируса. Минздрав предлагает запустить в арабской республике медзаводы

Дамаск запросил у Москвы перечень лекарств для борьбы с коронавирусом. Республика надеется, их поставят в Сирию в рамках сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости 2 июля заместитель министра здравоохранения САР Ахмад Хлейфави.



«Существует сотрудничество между двумя странами (РФ и САР) во всех направлениях. Был запрос к российской стороне по обеспечению нас некоторыми лекарствами, необходимыми в борьбе с коронавирусом. Мы на данный момент обсуждаем их поставку», — сказал Хлейфави.



Чиновники республики сетуют, что американские санкции сильно отразились на работу предприятий в сфере здравоохранения. Поэтому Минздрав РФ решил посодействовать в увеличении производства лекарств сирийскими государственными заводами во избежание дефицита необходимых препаратов на внутреннем рынке.

