Петербургский Центр по борьбе со СПИДом проверили после коронавируса у пациента

Петербургский Центр по борьбе со СПИДом проверили после коронавируса у пациента
Ленинский районный суд рассмотрел материалы дела о нарушении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, после того как один из пациентов петербургского Центра по борьбе со СПИДом заболел COVID-19. У врача медучреждения не нашли перчаток.
«СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» не обеспечен контроль за использованием персоналом СИЗ (один из сотрудников был без перчаток); выявленные случаи (2 пациента) инфекционных заболеваний, в том числе вызванные COVID-19, не зарегистрированы в журнале учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге»; на двух инфекционных отделениях, где находятся контактные с больными инфекционным заболеванием, вызванным COVID-19, пациенты и сотрудники», — рассказали 2 июля о результатах проверки медучреждения в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Суд решил прекратить производство по делу, возбужденному по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) из-за «малозначительности». Центр получил устное замечание.
Это не первый раз, когда в медучреждения города приходит проверка во время пандемии. Ранее Роспотребнадзор провел ревизию в детской поликлинике в Московском районе, Покровской больнице и НИИ им. Джанелидзе.