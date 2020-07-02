Петербургский Центр по борьбе со СПИДом проверили после коронавируса у пациента

Ленинский районный суд рассмотрел материалы дела о нарушении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, после того как один из пациентов петербургского Центра по борьбе со СПИДом заболел COVID-19. У врача медучреждения не нашли перчаток.



«СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» не обеспечен контроль за использованием персоналом СИЗ (один из сотрудников был без перчаток); выявленные случаи (2 пациента) инфекционных заболеваний, в том числе вызванные COVID-19, не зарегистрированы в журнале учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге»; на двух инфекционных отделениях, где находятся контактные с больными инфекционным заболеванием, вызванным COVID-19, пациенты и сотрудники», — рассказали 2 июля о результатах проверки медучреждения в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

