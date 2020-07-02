Двухдневные грозы подкосили больше 120 деревьев. Их распиливают до сих пор, зато сады и скверы открыли

Комитет по благоустройству только на третьи сутки приблизился к завершению работ по устранению последствий непогоды, которая испытывала на прочность не столько петербуржцев, сколько флору Северной столицы.



Как сообщает 2 июля пресс-служба комблага, за два дня на территориях, за которые отвечает ведомство, пострадало 126 деревьев. Сильнее всего непогода прошлась по Красногвардейскому району, где повалило 28 деревьев. За ним идут Калининский и Приморский — по 12 стволов в каждом.



«В настоящий момент специалисты садово-паркового хозяйства проводят раскряжевку упавших деревьев, распил и вывоз древесных остатков. Уже к концу этого дня большинство этих деревьев будет убрано с территорий зеленых насаждений», — сообщает комитет.

