Двухдневные грозы подкосили больше 120 деревьев. Их распиливают до сих пор, зато сады и скверы открыли
Комитет по благоустройству только на третьи сутки приблизился к завершению работ по устранению последствий непогоды, которая испытывала на прочность не столько петербуржцев, сколько флору Северной столицы.
Как сообщает 2 июля пресс-служба комблага, за два дня на территориях, за которые отвечает ведомство, пострадало 126 деревьев. Сильнее всего непогода прошлась по Красногвардейскому району, где повалило 28 деревьев. За ним идут Калининский и Приморский — по 12 стволов в каждом.
«В настоящий момент специалисты садово-паркового хозяйства проводят раскряжевку упавших деревьев, распил и вывоз древесных остатков. Уже к концу этого дня большинство этих деревьев будет убрано с территорий зеленых насаждений», — сообщает комитет.
Аварийные бригады также 19 раз выезжали убирать деревья и ветки, упавшие на проезжую часть из-за дождя и ветра.
В течение двух суток в целях безопасности граждан были закрыты несколько садов и скверов Петербурга. Теперь, когда опасность сильного ветра миновала, все они снова открыты для посещения.