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02.07.2020 16:56
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Двухдневные грозы подкосили больше 120 деревьев. Их распиливают до сих пор, зато сады и скверы открыли

Комитет по благоустройству только на третьи сутки приблизился к завершению работ по устранению последствий непогоды, которая испытывала на прочность не столько петербуржцев, сколько флору Северной столицы.

Как сообщает 2 июля пресс-служба комблага, за два дня на территориях, за которые отвечает ведомство, пострадало 126 деревьев. Сильнее всего непогода прошлась по Красногвардейскому району, где повалило 28 деревьев. За ним идут Калининский и Приморский — по 12 стволов в каждом.

«В настоящий момент специалисты садово-паркового хозяйства проводят раскряжевку упавших деревьев, распил и вывоз древесных остатков. Уже к концу этого дня большинство этих деревьев будет убрано с территорий зеленых насаждений», — сообщает комитет.

Аварийные бригады также 19 раз выезжали убирать деревья и ветки, упавшие на проезжую часть из-за дождя и ветра.

В течение двух суток в целях безопасности граждан были закрыты несколько садов и скверов Петербурга. Теперь, когда опасность сильного ветра миновала, все они снова открыты для посещения.

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Комментарии (2)

NikiMagnusson
Какие породы спилили?
Почему нет уточнения?
footballer12
бОльшая часть - это гнилые тополя.
Безо всяких шуток хотелось бы, чтобы в городе началась полноценная антитополиная кампания.
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