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02.07.2020 16:50
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Водитель «Логана», приехавший в стоящую маршрутку на Киевском шоссе, скончался

Авария с участием легкового автомобиля и маршрутки, произошедшая утром 2 июля в Пушкинском районе Петербурга, все же оказалась смертельной.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 7:25 на 29-м километре Киевского шоссе (трасса Петербург — Псков) 54-летний мужчина, управляя автомобилем Renault, врезался в стоящий автобус ЛиАЗ. В результате автомобилист погиб. Ранее сообщалось, что он получил травмы.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По информации областного управления по транспорту, автобус маршрута Гатчина — Санкт-Петербург остановился из-за поломки, и водитель выставил знак аварийной остановки. Пассажиров в автобусе, по предварительным данным, не было.

Несколькими часами позже похожее ДТП произошло на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. Водитель грузового фургона врезался в маршрутку, которая остановилась высадить пассажира. По предварительным данным ГИБДД, водитель «Валдая» не учел безопасную дистанцию до автобуса. В итоге в маршрутке пострадали трое пассажиров.

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Комментарии (1)

Zloi_prohozhiy
Не плохо бы этого снимающего, и воdятла перед ним на в239рв198 за движение по обочине-то штрафануть на 2000 каждого. В городе культуры вождения из-за подобных персонажей почти не осталось.
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