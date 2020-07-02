Водитель «Логана», приехавший в стоящую маршрутку на Киевском шоссе, скончался
Авария с участием легкового автомобиля и маршрутки, произошедшая утром 2 июля в Пушкинском районе Петербурга, все же оказалась смертельной.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 7:25 на 29-м километре Киевского шоссе (трасса Петербург — Псков) 54-летний мужчина, управляя автомобилем Renault, врезался в стоящий автобус ЛиАЗ. В результате автомобилист погиб. Ранее сообщалось, что он получил травмы.
По информации областного управления по транспорту, автобус маршрута Гатчина — Санкт-Петербург остановился из-за поломки, и водитель выставил знак аварийной остановки. Пассажиров в автобусе, по предварительным данным, не было.
Несколькими часами позже похожее ДТП произошло на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. Водитель грузового фургона врезался в маршрутку, которая остановилась высадить пассажира. По предварительным данным ГИБДД, водитель «Валдая» не учел безопасную дистанцию до автобуса. В итоге в маршрутке пострадали трое пассажиров.