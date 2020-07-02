Конституционный суд не стал разбираться с жалобой девушки, которую не взяли в разведку

Конституционный суд отклонил жалобу 24-летней девушки из Тольятти, которая второй год борется за право попасть в армию. Готовность служить в спецназе ГРУ натолкнулась на бюрократические тонкости.

Как следует из определения, 2 июля опубликованного на сайте КС, Яна Сургаева попыталась оспорить постановление Совета министров — Правительства РФ от 6 февраля 1993 года «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную». Она настаивает, что это постановление противоречит прописанному в Конституции «все равны перед законом и судом» и, в частности, ограничивает её право служить в армии.



История Сургаевой стала известна в прошлом году, когда в попытке попасть на военную службу девушка дошла до Верховного суда. Ответчиками по её иску тогда выступали Минобороны и Федеральная служба войск национальной гвардии. В прессе она рассказывала, что хотела служить по контракту и стремилась в спецназ ГРУ. Вторым вариантом, по её словам, были стрелковые войска Росгвардии. Ей отказали со ссылкой на ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и на то, что женщины по контракту могут служить не на всех должностях. Так, закрыты вакансии механиков, водителей, стрелков и снайперов.

Сургаева дошла до Верховного суда, пытаясь оспорить перечень должностей, которые могут замещаться военнослужащими женского пола, и внутренние нормативные акты, но не преуспела. ВС в своём отказе сослался на положения Трудового кодекса и Устав внутренней службы ВС, которые запрещают применение труда женщин на работах, связанных с с подъемом и перемещением вручную предельно допустимых тяжестей. Эти нормы прописаны в постановлении, с жалобой на которое девушка обратилась уже в Конституционный суд.

