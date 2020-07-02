Конституционный суд не стал разбираться с жалобой девушки, которую не взяли в разведку
Конституционный суд отклонил жалобу 24-летней девушки из Тольятти, которая второй год борется за право попасть в армию. Готовность служить в спецназе ГРУ натолкнулась на бюрократические тонкости.
Как следует из определения, 2 июля опубликованного на сайте КС, Яна Сургаева попыталась оспорить постановление Совета министров — Правительства РФ от 6 февраля 1993 года «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную». Она настаивает, что это постановление противоречит прописанному в Конституции «все равны перед законом и судом» и, в частности, ограничивает её право служить в армии.
История Сургаевой стала известна в прошлом году, когда в попытке попасть на военную службу девушка дошла до Верховного суда. Ответчиками по её иску тогда выступали Минобороны и Федеральная служба войск национальной гвардии. В прессе она рассказывала, что хотела служить по контракту и стремилась в спецназ ГРУ. Вторым вариантом, по её словам, были стрелковые войска Росгвардии. Ей отказали со ссылкой на ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и на то, что женщины по контракту могут служить не на всех должностях. Так, закрыты вакансии механиков, водителей, стрелков и снайперов.
Сургаева дошла до Верховного суда, пытаясь оспорить перечень должностей, которые могут замещаться военнослужащими женского пола, и внутренние нормативные акты, но не преуспела. ВС в своём отказе сослался на положения Трудового кодекса и Устав внутренней службы ВС, которые запрещают применение труда женщин на работах, связанных с с подъемом и перемещением вручную предельно допустимых тяжестей. Эти нормы прописаны в постановлении, с жалобой на которое девушка обратилась уже в Конституционный суд.
Судьи КС рассматривать её жалобу не стали, поскольку не нашли в представленных материалах сведений о том, что она оспорила отказ в заключении контракта в судах общей юрисдикции. Согласно ФЗ «О Конституционном суде РФ», жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод допустима, если закон применен в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде.