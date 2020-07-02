В аккаунте МИД в Twitter продавали данные туристов. Биткоины за информацию потребовали хакеры

Сообщение о продаже данных российских туристов в Twitter-аккаунте ситуационно-кризисного центра МИД РФ опубликовали неизвестные хакеры. Пост с предложением приобрести базу с информацией больше чем о 115 тысячах человек появился около двух часов утра 2 июля.

Как РИА Новостям заявили в министерстве, пост провисел на странице дольше 12 часов. Специалисты не могли восстановить доступ к аккаунту.

За базу данных хакеры просили 66 биткоинов — около 42,7 миллиона рублей. Согласно предложению, среди прочей информации они могли бы предоставить покупателям платёжные данные туристов.