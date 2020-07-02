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02.07.2020 16:33
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В аккаунте МИД в Twitter продавали данные туристов. Биткоины за информацию потребовали хакеры

Сообщение о продаже данных российских туристов в Twitter-аккаунте ситуационно-кризисного центра МИД РФ опубликовали неизвестные хакеры. Пост с предложением приобрести базу с информацией больше чем о 115 тысячах человек появился около двух часов утра 2 июля.

Как РИА Новостям заявили в министерстве, пост провисел на странице дольше 12 часов. Специалисты не могли восстановить доступ к аккаунту.

За базу данных хакеры просили 66 биткоинов — около 42,7 миллиона рублей. Согласно предложению, среди прочей информации они могли бы предоставить покупателям платёжные данные туристов.

Сейчас пост в Twitter удалён, доступ к странице восстановлен.

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Комментарии (1)

xqt02715
"хакеры" - ой, ну да, ну да. И чемодан с коксом из аргентины тоже они везли.
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