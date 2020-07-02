ФСБ задержала сотрудника Петербургского метрополитена за 100 килограммов тротила
Контразведка нашла сотрудника метро и его товарищей, которые добывали тротил из боеприпасов времён войны. К террористам они отношения не имеют и денег на торговле взрывчаткой не нажили. ФСБ теперь стремится к покупателям.
Как стало известно 47news, на днях сотрудники регионального Управления ФСБ задержали 53-летнего сотрудника Петербургского метрополитена, электрогазосварщика Сергея Китикова. По данным нашего издания, произошло это в понедельник, 29 июня. Помимо него задержаны двое жителей Киришей. Там же прошли обыски с привлечением местной полиции, на которых были обнаружены десятки килограммов тротила и десятки единиц оружия. Мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбуждённого следствием УФСБ по части третьей статьи 222 УК — «незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия и боеприпасов организованной группой».
По оперативной информации УФСБ, Китиков собирал самодельные взрывные устройства и восстанавливал оружие. Причём и на рабочем месте тоже. Поэтому естественно, что помимо восстановленного оружия генеральное внимание контразведки привлек тротил. Взрывчатку, как выяснилось, мужчины добывали из ржавых гранат, мин и фугасов времён войны. По данным 47news, тротил шёл на продажу — на карьеры для проведения взрывных работ, по цене 2 тысячи рублей за килограмм. Впрочем, судя по аскетичной обстановке в квартирах, мужчины на этом много не заработали, рассказали в киришской полиции.
Трое подозреваемых из Петербурга и Ленобласти, в том числе Китиков, дали признательные показания. Уже на этапе оперативно-разыскных мероприятий стало понятно, что к террору мужчины отношения не имеют. Все они профессиональные «чёрные копатели», и все отпущены под подписку о невыезде. Теперь следствие интересует, кому именно сбывался тротил.
В пресс-службе Петербургского метрополитена не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Подробнее читайте в материале 47news.
Ранее ФСБ России сообщила, что задержаны 13 человек из Петербурга, Ленобласти, Кемеровской области, Красноярского и Хабаровского краёв, подозреваемых в обороте оружия. Пресечена деятельность пяти подпольных мастерских. Изъято 77 единиц огнестрельного оружия и 103 килограмма тротила.