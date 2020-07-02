ФСБ задержала сотрудника Петербургского метрополитена за 100 килограммов тротила

Контразведка нашла сотрудника метро и его товарищей, которые добывали тротил из боеприпасов времён войны. К террористам они отношения не имеют и денег на торговле взрывчаткой не нажили. ФСБ теперь стремится к покупателям.



Как стало известно 47news, на днях сотрудники регионального Управления ФСБ задержали 53-летнего сотрудника Петербургского метрополитена, электрогазосварщика Сергея Китикова. По данным нашего издания, произошло это в понедельник, 29 июня. Помимо него задержаны двое жителей Киришей. Там же прошли обыски с привлечением местной полиции, на которых были обнаружены десятки килограммов тротила и десятки единиц оружия. Мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбуждённого следствием УФСБ по части третьей статьи 222 УК — «незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия и боеприпасов организованной группой».