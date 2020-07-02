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02.07.2020 16:38
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В ДТП после погони в Песочном пострадали оба водителя. Но обошлось без тяжелых травм

Стали известны подробности о пострадавших в утренней аварии в Курортном районе Петербурга. Травмы получили как водитель «Форда», так и мужчина на «Кадиллаке».

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 10:45 в поселке Песочный 37-летний мужчина на автомобиле Cadillac выехал на встречную полосу Ленинградской улицы и двигался по ней в направлении от Выборгского шоссе в сторону Советской улицы. У дома 68 по Ленинградской он совершил столкновение с автомобилем Ford Escape под управлением 47-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя получили травмы средней степени тяжести. Очевидцы сообщали, что водитель «Кадиллака» объехал по «встречке» пробку и ДТП у перекрестка, при этом чуть не сбив сотрудника ГИБДД и задев попавшую в это ДТП машину. После этого инспекторы бросились за ним в погоню. Произошедшее попало на видео.

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