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02.07.2020 16:14
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Алтай готов принять туристов с 3 июля. Турбазы и кафе открываются уже завтра

Власти республики Алтай решили снять часть коронавирусных ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

«С 3 июля на территории республики Алтай, за исключением Кош-Агачского района, могут возобновить работу туристические базы и иные коллективные средства размещения, а также организации общественного питания», — цитирует 2 июля заявление региональных властей РИА Новости.

В Кош-Агачском районе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, так как на него приходится почти половина всех заболевших. С начала пандемии в республике Алтай выявили 745 случаев COVID-19.

Президент Владимир Путин в начале апреля призвал развивать туризм внутри России, а премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян воздержаться от поездок в другие страны.

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