Ударом сломал об угол дома флаг РФ. Центр «Э» выяснил, зачем пятеро молодых надругались над российским триколором

Активная политическая позиция по прошедшему в России плебисциту закончилась для жителя Красносельского района явкой с повинной. Друзья не выгораживали 30-летнего, порвавшего российский флаг на лоскуты.



Центр «Э» нашел пятерых друзей, которые попали на городские камеры наблюдения в районе дома 45, корпус 1, по улице Козлова. Там, как писала «Фонтанка», 1 июля надругались над триколором, прикрепленным к зданию.



Активные действия, по мнению силовиков, осуществлял 30-летний мужчина, зарегистрированный в Красносельском районе.

