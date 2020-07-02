Ударом сломал об угол дома флаг РФ. Центр «Э» выяснил, зачем пятеро молодых надругались над российским триколором
Активная политическая позиция по прошедшему в России плебисциту закончилась для жителя Красносельского района явкой с повинной. Друзья не выгораживали 30-летнего, порвавшего российский флаг на лоскуты.
Центр «Э» нашел пятерых друзей, которые попали на городские камеры наблюдения в районе дома 45, корпус 1, по улице Козлова. Там, как писала «Фонтанка», 1 июля надругались над триколором, прикрепленным к зданию.
Активные действия, по мнению силовиков, осуществлял 30-летний мужчина, зарегистрированный в Красносельском районе.
По предварительной информации, в явке с повинной он мотивировал то, что сломал древко флага об угол, а само полотнище разорвал на лоскуты, тем, что был не согласен с итогами голосования по поправкам в Конституцию.
Отметим, что, по данным ЦИК РФ, поправки поддержали 77,9% россиян.