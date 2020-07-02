FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
02.07.2020 16:28
11
Печать

Ударом сломал об угол дома флаг РФ. Центр «Э» выяснил, зачем пятеро молодых надругались над российским триколором

Активная политическая позиция по прошедшему в России плебисциту закончилась для жителя Красносельского района явкой с повинной. Друзья не выгораживали 30-летнего, порвавшего российский флаг на лоскуты.

Центр «Э» нашел пятерых друзей, которые попали на городские камеры наблюдения в районе дома 45, корпус 1, по улице Козлова. Там, как писала «Фонтанка», 1 июля надругались над триколором, прикрепленным к зданию.

Активные действия, по мнению силовиков, осуществлял 30-летний мужчина, зарегистрированный в Красносельском районе.

По предварительной информации, в явке с повинной он мотивировал то, что сломал древко флага об угол, а само полотнище разорвал на лоскуты, тем, что был не согласен с итогами голосования по поправкам в Конституцию.

Отметим, что, по данным ЦИК РФ, поправки поддержали 77,9% россиян.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (11)

SanNik
Это всего лишь тряпка. Мне на нее насрать.
У нас здесь казнокрады живут себе спокойно.
А псевдопатриоты из за тряпки на го..о исходят.
Оно и понятно - они же шавки как раз казнокрадов - поэтому им надо защищать своих хозяев и их атрибуты от посягательств народа.
Патриотизм воспитывается порядочностью власти, государства, а не тупыми мусорами и псевдопатриотами.
Урус-Баши
В СССР 70 лет на каждом углу висел плакат с многозначительной надписью: "Слава КПСС" или похожего содержания, обрамлённый красными флагами. 70 лет прошло, и где эта самая КПСС, куда делась Слава? Нет их! Плакаты и флаги только ускорили кончину. Между тем, на церквях никто никогда не видел плакатов с надписью "Слава Богу!". И ничего, почти 2000 лет существуют и концы отдавать,подобно "Славе КПСС" не собираются. Морал: меньше обвешиваешься флагами и лозунгами - дольше живёшь.
Duha1762
Подонок себе реальный уголовный срок сделал!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний