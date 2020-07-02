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02.07.2020 16:09
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«Запутаем всех». Смольный рассказал, почему не раскрывает показатель свободных коек

Правительство Петербурга не публикует коэффициент свободного коечного фонда, чтобы «не запутать» бизнес и граждан, рассказал вице-губернатор Евгений Елин. «Не раскрываем не потому, что что-то скрываем, а потому что <...>запутаем всех, долго и тяжело объяснять», — сказал он.

Напомним, данный показатель — один из ключевых параметров, от которых зависят решения о снятии тех или иных ограничений. Для того, чтобы отменять запреты, доля свободных коек должна составлять 50%.

Но Роспотребнадзор просит рассчитать коэффициент от планового количества. С этим Петербург справился. «Обязанность иметь 50% от планового мы выполнили», — подчеркнул Евгений Елин. Но доля фактически имеющихся свободных коек ниже, кроме того, какую-то часть из номинально имеющихся мощностей задействовать нельзя. К примеру, около 500 свободных коек находится в детских больницах Святой Ольги и имени Филатова, в роддомах, в туберкулезных и онкодиспансерах, куда обычных больных не положишь, а также госпиталь Ленэкспо, который предназначен для легких больных.

Тем не менее в последнее время коечный фонд освобождается, так как «снижается удельный вес тяжелых и средних случаев». По словам вице-губернатора, это происходит благодаря тому, что врачи «наработали методики и не допускают перехода в тяжелое состояние».

О том, какие еще параметры отслеживает Смольный, принимая решения о снятии ограничений, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

WuhanRockCafe
Неважно какие там коечные показатели - главное, чтобы конкретного грражданина было где, кому и чем лечить от проклятого гибельного поветрия.
dimas062
А может потому что команды из москвы не было (там все обнуление делают, не до регионов) что открывать-закрывать, а сами не уполномочены на какие-либо решения и количество коек здесь абсолютно ни при чём?
krasnonosov
Чиновники реально всех вокруг себя за клинических идиотов держат?
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