«Запутаем всех». Смольный рассказал, почему не раскрывает показатель свободных коек

Правительство Петербурга не публикует коэффициент свободного коечного фонда, чтобы «не запутать» бизнес и граждан, рассказал вице-губернатор Евгений Елин. «Не раскрываем не потому, что что-то скрываем, а потому что <...>запутаем всех, долго и тяжело объяснять», — сказал он.

Напомним, данный показатель — один из ключевых параметров, от которых зависят решения о снятии тех или иных ограничений. Для того, чтобы отменять запреты, доля свободных коек должна составлять 50%.

Но Роспотребнадзор просит рассчитать коэффициент от планового количества. С этим Петербург справился. «Обязанность иметь 50% от планового мы выполнили», — подчеркнул Евгений Елин. Но доля фактически имеющихся свободных коек ниже, кроме того, какую-то часть из номинально имеющихся мощностей задействовать нельзя. К примеру, около 500 свободных коек находится в детских больницах Святой Ольги и имени Филатова, в роддомах, в туберкулезных и онкодиспансерах, куда обычных больных не положишь, а также госпиталь Ленэкспо, который предназначен для легких больных.