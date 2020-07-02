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02.07.2020 15:53
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«Сочи» должен заплатить «Зениту» 25 млн рублей, чтобы Кокорин сыграл против петербуржцев

Футбольный клуб «Сочи» должен заплатить «Зениту» за участие нападающего Александра Кокорина в матче между командами 8 июля. Как сообщает «Спорт-Экспресс», компенсация составляет 25 млн рублей.

Это в 2,5 раза больше суммы, которую тульский «Арсенал» должен был заплатить за участие Артема Дзюбы в матче с петербуржцами весной 2018 года. Напомним, что Дзюба в той игре все-таки принял участие. В той игре Артем забил гол и отдал голевую передачу.

По поводу участия Кокорина в игре с «Зенитом» «Сочи» примет решение после матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

Напомним, Кокорин перешел в «Сочи» зимой на правах аренды. В 7 матчах в РПЛ форвард забил 7 мячей и отдал одну голевую передачу.

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Комментарии (3)

f0ntan
Кроме Кокорина, В Сочи и все остальные - это экс-зенитовцы. Сколько за них должен заплатить клуб Сочи, чтобы они не выходили против своего бывшего клуба? И если клуб Сочи не захочет ничего платить Зениту, значит ему на поле придется выпускать молодежку?
a.159753123
Кокорюшка, заплати сам, как Дзюба в 2018-ом, и закати Лунёву ))
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