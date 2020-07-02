«Сочи» должен заплатить «Зениту» 25 млн рублей, чтобы Кокорин сыграл против петербуржцев

Футбольный клуб «Сочи» должен заплатить «Зениту» за участие нападающего Александра Кокорина в матче между командами 8 июля. Как сообщает «Спорт-Экспресс», компенсация составляет 25 млн рублей.

Это в 2,5 раза больше суммы, которую тульский «Арсенал» должен был заплатить за участие Артема Дзюбы в матче с петербуржцами весной 2018 года. Напомним, что Дзюба в той игре все-таки принял участие. В той игре Артем забил гол и отдал голевую передачу.

По поводу участия Кокорина в игре с «Зенитом» «Сочи» примет решение после матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива».