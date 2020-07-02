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02.07.2020 15:43
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Под Петербургом двух копавших колодец рабочих засыпало песком

Несчастный случай во время выкапывания ямы под гидросооружение произошел в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом 2 июля сообщает 47news.

По информации интернет-издания, на территории частного участка на улице Морской пехоты в Пигелево при рытье семиметрового колодца песком засыпало двух рабочих.

По словам очевидца, сначала в беду попал один из них, а когда другой бросился его спасать, помощь понадобилась обоим.

Как сообщил 47news глава администрации Аннинского поселения Ломоносовского районе Ленобласти Дмитрий Рытов, «один из рабочих подаёт признаки жизни». В настоящий момент спасательные работы продолжаются.

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