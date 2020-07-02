«Ряды» остались дома. Ретейлер закрывает бизнес в Московской области

ООО «БигБокс» (сеть «Оптоклуб Ряды») закроет гипермаркет в подмосковных Мытищах. Как сообщили в компании 2 июля, руководство ретейлера приняло решение сконцентрировать все активы компании в Петербурге и Ленинградской области. После закрытия сделки по продаже здания в Мытищах начнется строительство четвертого гипермаркета в Северной столице.

Сейчас у компании три оптоклуба: на Пулковском, Шафировском и Мурманском шоссе. «На текущий момент не охвачен юго-запад города, где проживает более 1 млн жителей Северной столицы. Развитие сети в этом направлении позволит нам стать ближе жителям юго-запада и иметь минимальное пересечение с покрытием территорий существующими оптоклубами», — отметила генеральный директор Елена Стрельцова.