«Ряды» остались дома. Ретейлер закрывает бизнес в Московской области

ООО «БигБокс» (сеть «Оптоклуб Ряды») закроет гипермаркет в подмосковных Мытищах. Как сообщили в компании 2 июля, руководство ретейлера приняло решение сконцентрировать все активы компании в Петербурге и Ленинградской области. После закрытия сделки по продаже здания в Мытищах начнется строительство четвертого гипермаркета в Северной столице.
Сейчас у компании три оптоклуба: на Пулковском, Шафировском и Мурманском шоссе. «На текущий момент не охвачен юго-запад города, где проживает более 1 млн жителей Северной столицы. Развитие сети в этом направлении позволит нам стать ближе жителям юго-запада и иметь минимальное пересечение с покрытием территорий существующими оптоклубами», — отметила генеральный директор Елена Стрельцова.
За прошлый год выручка компании в Петербурге достигла 6,7 млрд рублей. В Мытищах выручка составила 894,5 млн рублей, что составляет около 40% от среднего показателя по Санкт-Петербургу. «По нашим ожиданиям выручка мытищинского «Оптоклуба» должна была превышать показатели петербургских точек в 1,5 раза. Однако эта планка не была достигнута», — подчеркнула Елена Стрельцова.